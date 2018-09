Alistan atípica edición de los Nobel

Copenhague, Dinamarca.

En 117 años de historia del premio, en 49 ocasiones no se ha dado un Nobel en alguna de sus seis categorías -la última, el de la Paz, en 1972-, y la propia Academia ha optado con anterioridad o por no conceder el de Literatura (siete veces) o demorar su entrega un año por las guerras mundiales del siglo 20 o falta de candidatos apropiados.

La última vez que se aplazó el premio de Literatura, uno de los más mediáticos junto con el de la Paz, fue en 1949, cuando se consideró que ningún aspirante cumplía con los criterios y se reservó para el año siguiente, en el que se entregaron dos galardones: uno para William Faulkner y otro para Bertrand Russell.



La excepcionalidad de la medida obedece a la pérdida de confianza del exterior en la Academia y su debilitamiento en los últimos meses, según admitió la propia institución en mayo pasado, cuando anunció que se pospondría el premio.



El escándalo estalló en noviembre, cuando un diario publicó la denuncia de 18 mujeres, casi todas de forma anónima, por abusos y vejaciones contra una persona posteriormente identificada como Jean-Claude Arnault, artista francés vinculado a la Academia a través de su club literario y esposo de una de sus miembros, Katarina Frostenson.



La Academia cortó el contacto con Arnault y encargó una auditoría sobre sus relaciones con la institución, pero desacuerdos internos sobre su difusión y conclusiones provocaron renuncias, acusaciones y las salidas de 8 de los 18 miembros, entre ellos la secretaria, Sara Danius, y la propia Frostenson.



El informe concluyó que se había roto la confidencialidad sobre el ganador del Nobel en varias ocasiones y, aunque descartaba que Arnault hubiera influido en decisiones sobre premios y ayudas, admitía que se habían incumplido las reglas de imparcialidad al ser su esposa copropietaria de la sociedad que controla el club.



Arnault, para quien esta semana un tribunal de Estocolmo dictó prisión preventiva al finalizar un juicio por violación, conocerá este lunes la sentencia, mientras la Fiscalía sueca mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades económicas.



Minutos después de la hora fijada para difundir el fallo judicial contra el artista francés se conocerá al ganador o ganadores del Nobel de Medicina o Fisiología, al que seguirán los próximos días, por ese orden, los de Física, Química, de la Paz y Economía, el que cerrará la serie el día 8.



El de Economía es el único premio no establecido por el magnate sueco Alfred Nobel (1833-1896) en su testamento, sino instituido años más tarde por el Banco de Suecia y que se otorga desde 1969.



Nobel llegó a amasar una fortuna con sus inventos, sobre todo con la dinamita, de la que le atormentaban las consecuencias de su uso en la guerra, de ahí que decidiera legar su fortuna y recompensar a los bienhechores de la humanidad en varias categorías.



En su testamento, dispuso que su fortuna se invirtiera en valores seguros y que los intereses se dividieran en cinco partes iguales, que habrían de destinarse a premiar a personalidades en otros tantos campos, sin atender a nacionalidad.



El proceso de elección es el mismo en todas las categorías: científicos, académicos y profesores universitarios presentan las candidaturas y los distintos comités Nobel establecen varias cribas para elegir al ganador o ganadores, hasta tres por premio.



Los premios no pueden concederse desde 1974 a título póstumo, a no ser que el galardonado muera en el período transcurrido entre la concesión y la entrega del mismo.



El palmarés de los Nobel incluye a 896 personas, de ellas sólo 48 mujeres, y 27 organizaciones.



Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo, donde se otorga y entrega el de la Paz por deseo expreso del magnate sueco, ya que Noruega formaba parte del Reino de Suecia en su época.



Los galardones están dotados este año en cada categoría con 9 millones de coronas suecas (870 mil euros, alrededor de 18 millones 979 mil pesos), a repartir en caso de que haya más de un premiado.