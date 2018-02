Alistan en 32 estados fiscalías de búsqueda

Ciudad de México

A más tardar el jueves de esta semana, las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas de personas desaparecidas deberán estar listas en las 32 entidades del país.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México hay más de 33 mil casos, sólo que hasta ahora en 12 estados no existe una fiscalía especializada.

Sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, organizaciones concluyeron su consulta para presentar una terna al Presidente Enrique Peña Nieto, hasta ahora perfilan a Roberto Cabrera Alfaro, actual coordinador de Estrategia del Sistema de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) como titular de esa nueva institución.

Datos oficiales señalan que los estados con más personas no localizadas son Tamaulipas, con 5 mil 991; Estado de México, con 4 mil 217; Jalisco, con 2 mil 971; Sinaloa, con 2 mil 819; Nuevo León, con 2 mil 560; Chihuahua, con 2 mil 99; Puebla, con mil 695; Coahuila tiene mil 630; Guerrero cuenta con mil 374; Sonora, con mil 288; Michoacán tiene mil 59; Baja California, con mil 026, y Veracruz, con 524.

Según la Ley de Desa-parición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en vigor desde enero, las fiscalías tendrán facultad para investigar y perseguir esos ilícitos, mientras que las comisiones darán seguimiento a las actividades en coordinación con las autoridades.

OTRO NOMBRAMIENTO

También el 15 de febrero se nombrará al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de emitir y ejecutar el programa nacional sobre la materia. Es el órgano administrativo más importante de la legislación que inicia.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que es fundamental contar con este mecanismo; sin embargo, advirtió que si no se le dota de presupuesto y personal suficiente no funcionará. ‘‘La comisión debe contar con el presupuesto suficiente para operar y con peritos, policías especializados en el problema, expertos en materia de antropología, criminalística y genética, si no, no va tener caso’’, dijo.