Alistan 1,283 camas para atención crítica

Ciudad de México.

La Secretaría de Salud tiene listas mil 283 camas para pacientes críticos por Covid-19 en la Ciudad y el Estado de México, donde se prevé el mayor número de casos graves, informó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Aseguró que este número de camas es con el que se cuenta para las tres fases y todas tienen su respectivo ventilador mecánico y monitor.

Dijo que los hospitales Covid-19 en estas entidades son los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y Ciencias Médicas y Nutrición, así como el Infantil de México y los Hospitales Generales de México y Dr Manuel Gea González.

También lo son, el Hospital Juárez de México y el Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca.

En conferencia nocturna, aclaró que existen otros hospitales que apoyarán a los de esta primera lista con respecto a la atención de pacientes con otros males.

"Es necesario tener una coordinación entre hospitales para seleccionar a los que predominante verán a los pacientes con Covid-19, y seleccionar a los hospitales que no verán a predominantes con coronavirus, que sirvan de apoyo para los pacientes que no puedan atenderse en las otras unidades; esto para mantener la atención no sólo a pacientes con Covid-19, sino también a pacientes que tengan otras enfermedades", resaltó.

Entre estos últimos se encuentran los Institutos Nacionales de Cardiología, y Cancerología, Pediatría, Perinatología y Rehabilitación.

En su reporte de ayer, la Secretaría de Salud reportó 20 fallecimientos y 993 casos positivos, 145 más que el pasado 28 de marzo.

Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, explicó que 60 por ciento de los casos son importados, el 27 por ciento asociados y 13 por ciento no tiene antecedentes.

De los 993 positivos por Covid-19, el 86 por ciento han sido casos ambulatorios, mientras que el 14 por ciento han sido hospitalizados. En tanto que las defunciones se han registrado mayormente en hombres, con un 90 por ciento.

La Ciudad de México es la entidad con más casos positivos del nuevo coronavirus.

"La CDMX es el Estado más afectado no sólo por el número de casos, sino por su tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, pero también el Estado de Quintana Roo, que a pesar de tener menos de 50 casos su tasa de incidencia es similar, a la de la Ciudad de México", explicó Cortés desde Palacio Nacional.

De acuerdo con los expertos, más allá del número de pruebas que se han aplicado en un país u otro, lo que marca la diferencia es el distanciamiento social y si la sociedad responde a éste.