Alista viaje estelar

Los Ángeles, California.-

El director mexicano Guillermo del Toro desvelará el 6 de agosto su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.



Ana Martínez, responsable de prensa del Paseo de la Fama, anunció este martes en Twitter la fecha en la que el realizador recibirá este reconocimiento.

Martínez recordó que Del Toro fue seleccionado hace dos años para tener su estrella en el Paseo de la Fama.

Considerado como uno de los cineastas más prestigiosos y singulares del cine contemporáneo, Del Toro cuenta con dos Oscar con su nombre: mejor película y mejor dirección por "The Shape of Water" (2017).

SUS AMIGOS

Junto a Alejandro González-Iñárritu y Alfonso Cuarón, con los que forma el grupo conocido coloquialmente como ´Los tres amigos´ Del Toro ha sido uno de los grandes responsables del enorme éxito de los directores mexicanos en todo el mundo.

El cineasta de Guadalajara exploró el cine más espectacular con "Pacific Rim" (2013) y "Blade II" (2002), y construyó una querida saga filmográfica por los amantes del cómic con las películas "Hellboy" (2004) y "Hellboy II: The Golden Army" (2008). Tampoco renunció a proyectos más personales, desde sus inicios con "Cronos" (1993) y "El espinazo del diablo" (2001) hasta coronarse con "El laberinto del fauno" (2006), que antes del estreno de "The Shape of Water" era su obra más aplaudida.

"El laberinto del fauno" se hizo con tres Oscar: mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor dirección de arte (galardón ahora conocido como mejor diseño de producción).