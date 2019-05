Alista tres spin-offs de GoT

Ciudad de México.

George R. R. Martin, autor de la saga Canción de Hielo y Fuego en la que se basa Game of Thrones, contó en su blog oficial que está trabajando con HBO tres producciones spin-off de la serie.

"Hemos tenido cinco programas sucesores diferentes de GAME OF THRONES en desarrollo (no me gusta el término 'spin-offs') en HBO, y tres de ellos aún avanzan bastante bien", escribió el novelista.

"El que no debo llamar THE LONG NIGHT se rodará a finales de este año, y otros dos programas permanecen en la etapa de guión, pero se están acercando. ¿Sobre qué son? No lo puedo decir. Pero tal vez algunos de ustedes deberían conseguir una copia de FUEGO Y SANGRE y proponer sus propias teorías".

La primera serie spin-off que la productora y el también guionista están preparando será protagonizada por Naomi Watts y escrita por Jane Goldman y el propio Martin, y de acuerdo con informes anteriores contará una historia que ocurre miles de años antes de Game of Thrones.