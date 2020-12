Alista Tamaulipas ´red fría´ antiCovid

Cd. Victoria, Tam.

Al comparecer ante el Congreso del Estado, la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, destacó que sobre la posible vacuna contra el coronavirus, la entidad aún no había recibido un planteamiento de forma oficial de la Federación de cómo va a realizarse este procedimiento, ni de qué tipo será, pero aseguró que en Tamaulipas se están preparando en lo relacionado a la red de frío para el manejo de la vacuna.

Asimismo, enfatizó que las y los tamaulipecos que requieren atención médica y pruebas para detectar el Covid-19, las han recibido de forma gratuita.

"Tengo que decir que no hay recurso suficiente por parte de la Federación, el Estado ha invertido 46 millones de pesos para PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa).

Nos han mandado reactivos para 16 mil pruebas y nosotros hasta hoy llevamos 118 mil 247 pruebas, a través de recurso estatal", agregó.

Asimismo informó que sin apoyo federal el Gobierno del Estado ha garantizado tratamientos para pacientes con cáncer y atención médica a quien la requiere por contagios de Covid-19.

En su comparecencia y al ser cuestionada por las distintas fuerzas políticas representadas en el pleno legislativo, resaltó que las y los pacientes con cáncer, "niñas, niños, mujeres y hombres", en general quien padece de esta terrible enfermedad, no ha estado solo, pues el Gobierno de Tamaulipas les ha garantizado su tratamiento.

En cuanto al tema Insabi, dejó claro porqué no se adhirió Tamaulipas, y es que dicho convenio ofrecía lo que el Estado ya garantiza a la población y que no les cuesta un solo peso, además, en este punto destacó que de haberse integrado a la compra consolidada se tendría un abasto de medicamentos de sólo 35% como otras entidades y no del 87% con que cuenta actualmente el gobierno estatal.

RESALTA ESFUERZOS

Molina Gamboa resaltó los esfuerzos de la administración pública estatal, como en la adquisición de equipos quirúrgicos e instrumental para nosocomios, mejora de los quirófanos de los hospitales generales de Victoria y Reynosa, con una inversión total de 25 y 35 millones de pesos respectivamente.

Hizo énfasis en que Tamaulipas fue el primero en el país en elaborar un plan de acción frente a la pandemia, constituyendo una guía para enfrentar en forma efectiva y oportuna la emergencia sanitaria y al abordar este tema. Asimismo reconoció y agradeció el invaluable esfuerzo que con vocación realiza el personal de salud.

La secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, compareció ante el Congreso.













Los cinco pilares:

1 Uso obligatorio de cubrebocas.

2 Incremento masivo de pruebas.

3 Bancos y trazado de datos.

4 Prohibición de festejos.

5 Coordinación con el gobierno federal y preparación de padrones y logística para aplicación de vacunas.

Preparan gobernadores logística.

Ciudad de México.

Los nueve gobernadores del PAN anunciaron una política común en Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas para enfrentar el Covid-19 en invierno.

Su propuesta consta de cinco pilares: uso obligatorio de cubrebocas; incremento masivo de pruebas; bancos y trazado de datos; prohibición de festejos guadalupanos y posadas, y coordinación con el gobierno federal y preparación de padrones y logística para aplicación de vacunas.

"El primero es el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos. Los gobiernos de Acción Nacional decretamos el uso obligatorio de cubrebocas. Cada entidad dará a conocer las modalidades, reglas y, en su caso, sanciones. La mejor vacuna que tenemos hasta hoy es usar cubrebocas", dijo el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Sobre el incremento de pruebas, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, refirió que México ocupa el lugar 156 a nivel mundial.

"En promedio, en el país se aplican diariamente 9.7 pruebas por cada 100 mil habitantes. En GOAN, el promedio es de 14.1. El objetivo es duplicar este número y lo haremos mediante pruebas a domicilio, a trabajadores de empresas y muestras aleatorias a la población en general", detalló.

Respecto al trazado de datos, el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, señaló que las pruebas permitirán identificar oportunamente los contagios, atenderlos, rastrear contactos y aislar a sospechosos.