Alista su reapertura puente internacional

"En un esfuerzo por maximizar la eficiencia y brindar un mejor servicio durante las horas pico de viaje, estamos modificando las horas de operación del tráfico vehicular en el Puente Internacional Los Indios y aumentando el procesamiento a 24 horas en el Puente Internacional Brownsville y Matamoros".

El Puente Internacional Los Indios procesará el tráfico vehicular de 6 a.m. a 10 p.m., siete días a la semana a partir del domingo 7 de noviembre.

Alternativamente, los viajeros pueden usar el Puente Internacional Brownsville y Matamoros o el Puente Internacional Gateway durante sus horas de operación si desean viajar fuera de las nuevas horas de operación en el Puente Internacional Los Indios.

El Puente Internacional de Brownsville y Matamoros reanudará el procesamiento del tráfico a las 24 horas del día a partir del domingo 7 de noviembre, los siete días de la semana.

SERÍA POR ETAPAS

Tras una confusión con respecto a la fecha de apertura de los puentes internacionales para los viajes no esenciales, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclaró la información para las dos fechas agendadas: el próximo 8 de noviembre y 21 de enero de 2022.

CBP especificó que no se requerirá la vacunación para que los niños menores de 18 años viajen a los Estados Unidos una vez que los funcionarios levanten la prohibición, pero deberán mostrar una prueba de coronavirus negativa antes de abordar un vuelo, de acuerdo con reglas descritas el lunes por la administración Biden. De esta manera se responde a las dudas de visitantes mexicanos, en cuyo país no se ha generalizado la vacunación de los menores.

En noviembre 8, CBP comenzará a permitir que los viajeros de México o Canadá completamente vacunados ingresen a los Estados Unidos por tierra, por razones no esenciales.

Según los informes, los viajeros deberán tener la documentación adecuada que proporcione prueba de vacunación, aunque no se ha detallado la manera en que solicitará este certificado de inoculación.

Las personas que no hayan sido completamente vacunadas contra Covid-19 no podrán viajar con fines no esenciales desde Canadá y México a los Estados Unidos por tierra y ferry, señala el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

EXIGENCIA PARA TODOS

COMPROBANTE DE VACUNACIÓN

Posteriormente, después del 21 de enero de 2022, el DHS exigirá que todos los viajeros –incluyendo ciudadanos y residentes legales de EU– que crucen por tierra la frontera estén completamente vacunados contra Covid-19 y proporcionen un comprobante de vacunación válido.

Este enfoque proporcionará tiempo suficiente para que todos los viajeros esenciales, como camioneros, estudiantes y trabajadores de la salud, se vacunen.