Alista su documental

Tras el éxito mediático y de audiencia del polémico filme Framing Britney Spears, producido por The New York Times y el servicio de streaming Hulu, ahora es Netflix quien está trabajando en un documental propio sobre la estrella del pop.

LA DIRECCIÓN

Carr es conocido por haber dirigido la miniserie de Netflix How to Fix a Drug Scandal, y el documental At the Heart of Gold, de HBO, sobre el escándalo que rodea al médico Larry Nassar y al equipo de gimnastas olímpicos de Estados Unidos.

Hasta el momento no se han liberado más detalles sobre el posible enfoque de este nuevo proyecto enfocado en la "Princesa del Pop", pero de acuerdo con Bloomberg este aún no se ha completado y no tiene fecha de emisión establecida.

Netflix y los representantes de Carr no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de medios como The Wrap y Variety.

BIEN INVESTIGADO

Framing Britney Spears, resultado de una investigación de The New York Times, se centró en la tutela de la estrella del pop controlada por su padre, Jamie Spears, así como en el movimiento #FreeBritney, en torno a su batalla judicial.

Este documental también analiza cómo los medios de comunicación se obsesionaron con Spears durante años y las narrativas a menudo misóginas en las coberturas que se enfocaban en su imagen.

La atención global por la cinta, que hasta ahora sólo se ha visto en Estados Unidos, incluso llevó a Justin Timberlake, quien una vez salió con Spears, a pedir disculpas tanto a ella como a Janet Jackson por cómo él "se benefició de un sistema que condona la misoginia y el racismo".