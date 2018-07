Alista serie con Netflix

Ciudad de México.- Octavia Spencer llevará a la televisión la historia de Madam C.J. Walker, una magnate de productos del cabello para la población negra.

Netflix dijo este domingo que Spencer producirá y protagonizará una serie limitada sobre la vida de Sarah Breedlove, quien era conocida profesionalmente como Walker.

El drama de ocho episodios está basado en el libro "On Her Own Ground", de A´Lelia Bundles, y tiene entre sus productores al basquetbolista LeBron James.