Alista segunda temporada

En la primera temporada de El Dragón, Gary Montaner (Mikael Lacko) evidenció su rivalidad con Miguel Garza (Sebastián Rulli) y ya para la segunda, va directamente contra él.

El actor argentino adelantó que para la nueva temporada de la serie de Netflix, que se estrena este 1 de abril, hay círculos que se cierran y planes que se amplían.

LO PERSEGUIRÁ

"Me voy directo contra él, creo que como las cosas ya se estaban poniendo muy mal con (El Dragón), y se mete en donde no tenía que meterse, por eso quiere acabar con él. Lo único que podría adelantar es que rompe una ley moral y así se da esa persecución en su contra", comentó Lacko en entrevista.

El histrión opinó que que la producción de la teleserie fue impecable.

"Hubo locación en Huatulco, Monterrey, aquí en Ciudad de México, en Hidalgo, en Morelia... Al haber tanta cantidad de personajes, no siempre los conoces a todos, pero con los que conviví, me fue muy bien y me trataron muy bien".

Lacko está a la espera de que le notifiquen cuándo se estrenará Matando Cabos 2, en la que lleva un papel coestelar.

Además, participó en la ópera prima de Juan Briseño, que coprodujo con Estudios Churubusco, Seré Breve al Momento de Morir.

"Es un drama amoroso, y yo hago a un coreógrafo de ballet. Bajé ocho kilos. Tuve que aprender lo básico. La verdad es que una bellísima actividad, pero me parece antinatural, es muy, muy difícil".