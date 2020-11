Alista próximo disco

Ciudad de México.

Poco a poco, Leonel García le ha ido dando forma a sus proyectos musicales, y en lo que concluye la promoción de Amor Pasado, se concentra en su próximo disco de estudio con piezas inéditas.

El ex Sin Bandera, quien interrumpió su gira como solista debido a la crisis sanitaria mundial por Covid-19, platicó desde su casa que ya tiene avanzado el material discográfico que podría sacar en el 2021.

"La verdad no he compuesto demasiado en la pandemia, se ha dificultado por los tiempos, es difícil. Ya lo llevaba avanzado, antes de la pandemia, en un 60 por ciento.

EVITA RIESGOS

"Estamos viendo cómo nos podemos meter al estudio al 100 por ciento y de manera cuidadosa, sin que nadie corra demasiado riesgo", expresó Leonel.

Y en la charla, especificó que ha trabajado a distancia con ingenieros y arreglistas con quienes pule sus composiciones, aunque a él lo que le gusta es entrar al estudio a explayarse.

"Creo que lo que me queda es terminar el disco que está pendiente, quizás un show, como dicen en autoshow, es un formato rarísimo, se me hace extraño cantarle a coches. La gente se sale, lo he visto en fotos, no lo sé; quisiera pensar en que hacemos algo a finales de año para darle movimiento a la banda, al crew", enfatizó el intérprete de "Para Empezar" y "En Ésta No".

Y mientras aquello se concreta, el compositor, de 45 años, está dando a conocer Amor Pasado.

TRILOGÍA

Esta realización discográfica es la conclusión de su trilogía conceptual que inició en el 2014 con Amor Futuro y continuó en el 2018 con Amor Presente.

En aquellos trabajos, mezcló el soul, la balada, el R&B y el electrónico, los cuales cimentaron el camino para lo que estrena hoy en día.

Ahora se conectó con piezas tradicionales del folclor mexicano, como su primer sencillo "La Media Vuelta", en el cual contó con la intervención de Melissa Robles, de Matisse.

"Es una colaboración con amigos, canciones que me gustan, y pues se dio por llamadas telefónicas, por buscarlas y proponerles lo que quería hacer. Son canciones que siempre me han gustado y que las disfruto y que nos dan momentos únicos".

CON INVITADAS

Natalia Lafourcade, iLe y Cyrille Aimeé fueron las invitadas que se sumaron al disco de Leonel, el cual ya está disponible en venta y en plataformas de streaming.

Y uno de los grandes privilegios que le concedió este disco, según el mismo cantautor, es la inclusión de "Mala", un tema inédito de José Alfredo Jiménez al que le hizo arreglos musicales.

"Eso fue gracias a mi editora, mi casa que me puso ahí, en ese camino, y claro, fue algo genial porque es una experiencia distinta", señaló García.

Otros temas de Jiménez, uno de los compositores guanajuatenses más prestigiados y prolíficos de México, que se encuentran en el álbum son: "En el Último Trago", "Paloma Querida", "Tu Recuerdo y Yo" y "Ella".