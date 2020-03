Alista nueva telenovela

La productora mexicana de programas televisivos Carmen Armendáriz, reveló que se encuentra inmersa en la preproducción de un nuevo proyecto, Juego de traición, luego del éxito obtenido con la telenovela La usurpadora.

"Ahorita estoy trabajando en la preproducción de un nuevo proyecto, del que todavía no tenemos fecha planeada para su estreno, pero se va a llamar Juego de traición, aunque el nombre todavía es tentativo", contó la productora mexicana.

"Estamos todavía terminando de escribirla y entonces vamos a comenzar a buscar el elenco adecuado para esta nueva producción, después de afinar detalles", agregó Armendáriz.

UN RETO MÁS

Además, platicó sobre el reto al que se enfrenta en cada proyecto, lograr encontrar el elenco adecuado: "Para que sea del gusto del público debemos encontrar a los actores ideales para cada personaje y siempre es un reto".

La productora aseguró que "otro reto al que me enfrento es el de mejorar en cada uno, para enganchar a nuestros espectadores. Yo la verdad es que no me preocupo tanto, siempre hay retos a enfrentar".

Carmen Armendáriz también expreso su orgullo, en torno a la ceremonia especial previa al evento oficial, que galardona anualmente las mejores telenovelas, en la que La usurpadora recibió tres reconocimientos.

"Todo el equipo está muy contento de haber recibido esos tres premios TVyNovelas y yo más, siempre es un orgullo, tengo la esperanza de que nos va a ir bien en el evento oficial", compartió.

"Y me encanta concursar, es muy divertido, porque también comparto con mis compañeros de otras producciones, todos nos reunimos y es grato", añadió Carmen para concluir.