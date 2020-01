Alista nueva gira

Roger Waters tiene lista una nueva gira para el verano de este año: This is Not a Drill.

El ex integrante de Pink Floyd compartió en sus redes sociales un adelanto de lo que sus seguidores podrán disfrutar en su nuevo espectáculo.

"La mente detrás de la pasión de Pink Floyd presenta un nuevo show", dice un fragmento del videoclip.

La gira comenzará en julio, y hasta ahora tiene calendarizadas 31 presentaciones en ciudades de Estados Unidos y Canadá.

La venta de boletos comenzará el próximo 31 de enero a través de su página web.