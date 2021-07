Alista nueva cinta

El largometraje se basa en el artículo de Daniel Duane en la revista New York Times, "La lucha por la igualdad de género en uno de los deportes más peligrosos del mundo", y las cuatro mujeres (Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms, Keala Kennelly) que están luchando por el derecho a competir en concursos de olas grandes, reportó Deadline.

LA DIRECCIÓN

Caro dirigirá el largometraje sobre las cuatro mujeres que forman un vínculo poderoso mientras surfean en las aguas más peligrosas del mundo basado en un guión adaptado de Becky Johnston. Theron, AJ Dix y Beth Kono de Denver & Delilah Films producirán junto a Caro.

La directora de Mulán tiene una agenda completa con el thriller de acción de Jennifer Lopez "The Mother", basado en El Perfecto Asesino, que se publicará en Netflix. En preproducción, Caro tiene la adaptación de la miniserie de la novela de rock ´n´ roll éxito de ventas Daisy Jones & the Six, para Amazon.