Alista López Obrador plan contra inseguridad en 17 regiones

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de combate a la inseguridad que abarcará 17 regiones del País, donde se cometen el 35 por ciento de los homicidios.



En su conferencia de prensa, donde se le cuestionó sobre qué hará su Gobierno para proteger a periodistas en riesgo, el Mandatario aseguró que su Administración se preocupa del tema de la seguridad y por eso hoy se tomó la decisión de implementar nuevas acciones.



"Ante la persistencia de los homicidios, de la violencia, estamos aplicándonos a fondo. Hoy mismo decidimos llevar a cabo una acción en 17 regiones donde se están cometiendo muchos delitos, el 35 por ciento de los homicidios", sostuvo.



López Obrador dijo que mañana o pasado mañana se informará de estas acciones que ayer comenzaron en Tijuana, Baja California, donde se desató la violencia, y se extenderán a otros estados y regiones.



El Jefe del Ejecutivo consideró que una vez que el plan de combate al robo de combustible va saliendo y se ha normalizado el abasto, ahora se enfocarán en el tema de la seguridad pública.

"Ya vamos saliendo del plan de combate al robo de combustible, porque ya se está normalizando el abasto, ha bajado considerablemente el robo, esto nos tenía ocupados, ya están establecidas las bases", aseguró.



No obstante, aclaró que el plan antihuachicol continuará y no se relajará la disciplina.



"Pero ahora", dijo, "estamos metiéndonos de lleno para pacificar el País y empezamos con estas 17 regiones".



El Presidente también afirmó que su Gobierno garantizará que ninguna autoridad ni corporación estará ligada a la delincuencia.



"Es nuestra convicción hacerlo, garantizarles a ustedes y todos los ciudadanos de que ya el Estado no va a formar parte de la delincuencia, que hay una separación completa, total. No existe contubernio, hay una línea divisoria, hay una frontera, estoy pendiente para que ninguna corporación del Estado se dedique a delinquir".



En el caso de que algún ciudadano sea víctima de acoso o amenazas, López Obrador ofreció la protección del Estado.



"En el caso de la delincuencia que existe vamos nosotros a enfrentarla y garantizar la seguridad pública y si es necesario protección, yo espero que esto sea transitorio, que podamos salir adelante resolver este problema de la inseguridad y podamos vivir en paz, pero si se requiere ante amenzas, que cuenten con la protección nuestra".