Alista línea de belleza

Jacqueline Bracamontes busca lanzar en México una línea de productos de belleza que llevaría su nombre.

La ex reina de belleza precisó que estaría compuesta de cosméticos, cremas, desmaquillantes, hidratantes y bloqueadores, entre otros.

“Estoy en el proceso de trámites, los cuales son bien difíciles porque tiene que ver con la exportación e importación. Los productos vienen de una empresa coreana, por lo que se trata de dos culturas distintas”, explicó en entrevista.

Aunque tarde en concretar este negocio, mencionó que no cesará. “Es un sueño que tengo y cuando me meto algo en la cabeza, no me lo quito hasta que lo logro”.