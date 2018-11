Alista ´La Madrina´ gran fiesta infantil

Río Bravo, Tam.- Alicia Hurtado Díaz, vive desde hace 2 años en la colonia Haciendas Las Brisas 1, es originaria de Monterrey, Nuevo León, tiene 43 años de edad, la describen sus vecinos como una mujer emprendedora, que ha sabido luchar por lo que quiere, la conocen en el barrio como "La Madrina", pues tiene un corazón altruista.

Alicia tiene 3 hijos, Juan Antonio, Luis Fernando y Alicia, de 21, 22 y 23 años respectivamente, a quienes ama profundamente y lucha día a día por brindarles todo su apoyo. Siempre la acompaña su amado esposo, Braulio Barrera de 34 años de edad, quien es su cómplice en cada aventura, al cual conoció cuando vendía tacos fuera del lugar donde éste trabajaba, se enamoró de él. Es su segundo matrimonio, se dio la oportunidad de ser feliz, ya que el primero no funcionó.

Cuando se acerca el 31 de octubre y los 24 de diciembre doña Alicia, prepara una fiesta para todos los niños de la colonia y colonias vecinas, es en el parque de Hacienda Las Brisas, donde realiza estas celebraciones, le gusta ver la sonrisas de los niños al recibir un pequeño detalle que les ha preparado, gracias al arduo trabajo del año.

Por lo general en octubre trae un brincolín que coloca en la plaza, saca sus bocinas, pone música a todo volumen, se disfraza y reparte dulces a todos niños que la visitan. En diciembre, prepara piñata, show de baile, dulces, regalos, brincolín y todo lo que puede con tal de divertir a los infantes, quienes la aprecian mucho y solo tienen más que palabras de agradecimiento para con "La Madrina".

Cuenta Alicia que ella no tuvo infancia, los motivos por los que dice esto, no los reveló, solo dijo que le gusta ver como se divierten y ríen los niños:

"Me gusta ver la cara de felicidad de los niños cuando les regalo algo, o cuando se divierten con lo que yo les ofrezco, para eso trabajo durante todo el año, me es muy gratificante saber que estoy haciendo algo por ellos, la verdad cuando era chiquita me hubiera gustado que alguien me regalara algo como lo que yo les regalo a mis niños, si yo fuera rica, me quedaría pobre con tal de ayudar a la gente", dijo.

Alicia dice que desde que tenía 14 años ella trabaja, sola ha salido adelante, sus padres fueron muy estrictos pero le enseñaron a valerse por sí misma, su padre le compró un triciclo en donde salía a vender raspas de frutas naturales, le encontró sabor a las ventas, después vendió tacos, hacía rifas entre otras cosas para ganarse su dinero, ahora es dueña de un puesto donde vende chamoyadas y pollo asado que lleva por nombre "Pollo Asado La Madrina" el más sabroso del rumbo dicen sus consumidores. Destaca por su sonrisa, carisma y buen sentido del humor, es ella una mujer de barrio que busca siempre el bienestar de la gente que le rodea.

Alicia Hurtado Díaz "La Madrina".

Alicia y Braulio su esposo, siempre le acompaña en cada aventura.