Alista gira navideña

Mariah Carey está alistando una fiesta exclusiva y limitada con su gira All I Want For Christmas Is You Tour, presentada por Hallmark Channel.

Esta gira marca un hito especial en el legado del querido álbum de Carey, Merry Christmas, que cumple 25 años.

En All I Want For Christmas Is You no faltarán los éxitos más famosos de Carey, así como la música conocida a nivel mundial del álbum, que se relanzará el 1 de noviembre.

ARRANCA

EN LAS VEGAS

La ronda de conciertos comenzará el 22 de noviembre, en Las Vegas, y recorrerá la costa este a partir del 7 de diciembre, comenzando en Atlantic City, para luego pasar por Washington DC, Uncasville y Boston.

Concluirá el 15 de diciembre, en Nueva York, en el Madison Square Garden, con el primer concierto de Navidad que Carey dará en este recinto.

Un dólar de cada boleto vendido será donado a Toys for Tots, un programa benéfico nacional que lleva 72 años dirigido por la Reserva de las Fuerzas de la Marina de Estados Unidos, que cada Navidad lleva alegría a los niños menos afortunados.

En cada una de las presentaciones se recogerán los juguetes, sin envolver, para donar a Toys for Tots.