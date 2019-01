Alista cinta sobre activista LBGT

Oklahoma, EU.

La actriz Jamie Lee Curtis desea llevar a la pantalla grande la historia de una activista LGBT+ que prometió hacer las veces de mamá en bodas de personas del mismo sexo.

Curtis confirmó que adquirió los derechos de How We Sleep At Night: A Mother's Memoir, de Sara Cunningham, de Oklahoma City.

La intérprete dijo que en julio vio un mensaje que Cunningham publicó en Facebook, en el que escribió que se ofrecía a hacerse pasar por madre de personas de la comunidad LGBT+ que no cuenten con el respaldo de sus progenitores.

La oferta de Cunningham, quien administra la organización sin fines de lucro Free Mom Hugs, que ofrece apoyo a niños y adolescentes de la comunidad LGBT+, se hizo viral.

Curtis y la mujer se conocieron, y la famosa dijo que ahora está tratando de llegar a un acuerdo para llevar la biografía de Cunningham al cine; los detalles del acuerdo se desconocen hasta ahora.