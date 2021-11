Alista 4T campaña nacional sobre reforma eléctrica

"Se va a iniciar una campaña en todo el País, sobre el por qué de la reforma eléctrica, que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada reforma energética, en el Gobierno anterior, la gente no se enteró, no supo de qué se trataba, lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma energética, que no se privatizar el petróleo ni la industria eléctrica", dijo.

Consideró que los mítines que realizó para informar, pero faltó informar más para detener las reformas.