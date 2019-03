🍕Alimentos que pueden hacerte retener líquidos

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Hay días en los que te sientes más pesado o con el cuerpo hinchado? Medline Plus señala que la hinchazón es causada por la acumulación de líquidos en los tejidos, además la Fundación Española del Corazón indica que hay varias causas, entre ellas, problemas circulatorios, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedades renales o hepáticas, por las cuales debes consultar a tu doctor.

En cuestión de alimentación, el exceso de sal beneficia a la retención de líquidos, pero hay otros alimentos que también agravan este problema.

1. Carne procesada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga a la carne procesada como la que ha sido transformada a través de la salazón, curado o fermentación para mejorar su sabor o conservación. Este tipo de carnes incluye a las salchichas, jamones, carnes en conserva y carne seca, alimentos que causan retención de líquidos debido a su elevado contenido de sal y conservadores artificiales. La Universidad Internacional de Valencia afirma que el consumo excesivo de carnes procesadas puede causar inflamación, artritis e incluso cáncer.

-

2. Azúcares

Los alimentos con alto contenido de azúcar potencian los síntomas de la retención de líquidos, y pueden evitar que el organismo elimine las sales, en su mayoría, causantes de la hinchazón. De acuerdo con The American Journal of Clinical Nutrition, los alimentos con un nivel de azúcar alto promueven la aparición de sustancias en el organismo que provocan inflamación.

-

3. Comida rápida

Un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition afirma que las grasas también son causantes de la aparición de células inflamatorias en el tejido. Estas grasas se oxidan fácilmente y crean radicales libres que dañan las células y causan inflamación. Las grasas que se deben moderar son las saturadas, es decir, alimentos como las hamburguesas, hot dogs, papas a la francesa, etc.

-

4. Alimentos ricos en proteínas

En su blog, la nutricionista ortomolecular, Cala H. Cervera explica que "después de una comida rica en proteínas (como las de la carne roja o lácteos), el hígado produce una sustancia llamada albúmina, la cual es enviada al torrente sanguíneo. El agua presente en los tejidos del cuerpo es atraída a los capilares por la presencia de dicha sustancia y, a su vez, previene que el agua de los capilares gotee a los tejidos". Por lo tanto, el cuerpo retiene líquidos.