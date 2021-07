Alimentan a 'Godínez' y cuidan productividad

Los oficinistas, conocidos popularmente como “Godínez”, gastan entre 20 y 30 por ciento del tiempo que dura su jornada laboral en desplazarse para consumir algún tipo de alimento, ya sea una barrita, café o el típico tentempié, o una comida completa.

De ahí que la empresa mexicana Zitrone se haya dado a la tarea de ofrecer a corporativos el esquema de comedor corporativo.

Pablo Romero, fundador y director de Zitrone, explica que éste consiste en tener un comedor sin cocina dentro de las mismas instalaciones de la empresa que contrata sus servicios.

Así, los empleados no pierden tiempo en buscar lugares para comer, y con la ventaja extra de que los alimentos no se preparan in situ, lo cual es más económico para sus clientes.

"Con ello, la empresa que nos contrata se ahorra mucho dinero, porque hay quienes instalan una cocina y comedor en alguno de los pisos de su edificio, pero el costo se dispara mucho no sólo por la instalación de los equipos de cocina, sino también por el gasto subsecuente que emana del mantenimiento de esos equipos y el espacio de renta que se requiere para la misma.