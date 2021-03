Alicia Machado quiere que Danna Paola sea ella en serie de Luismi

"Me gustaría Danna Paola, que si se hace mi personaje en la serie de Luismi, me gustaría que Danna me interpretara a mis 18 años. Creo que nos parecemos físicamente, a mí me dijeron una vez que ella podía haber sido mi hija y aparte es una niña que transmite mucha dulzura y mucha inocencia que tenía yo en ese entonces en mi vida y creo que... Aparte es una extraordinaria actriz así que creo que lo podría hacer muy bien", aseguró para la cámara de Eden Dorantes.

Por otro lado, Machado confirmó que su historia de amor con el intérprete de "La incondicional" sí se va a contar, ya que la segunda temporada se ubica en el Luismi a finales de la década de los 90 y ellos estuvieron juntos en el 96.

Y de paso desmintió cualquier rumor de que ella no iba a permitir el uso de su imagen, como lo hizo Aracely Arámbula, porque lo que le interesa es que su historia de amor se cuente de una manera bonita.

"Tuvieron un acercamiento conmigo porque hay una parte de la serie que habla de una Miss Universo que vivió ese romance en ese entonces en el 96, pues esa Miss Universo soy yo", aseguró. "Lo que pasa es que la historia de ella (Arámbula) es totalmente distinta, la señora, pues ha sido su señora".

"No hay ningún acuerdo, más que contar cosas bonitas. De mi lado igual, yo hice un libro donde hay un capítulo muy bonito para él, en su momento, esto pasó hace tantos años. Yo me imagino que para él fue igual de lindo y a lo mejor lo contará de la misma forma, no tiene porque no ser así", comentó.

Hasta el momento se ha revelado que Macarena Achaga es la nueva contratación de la bioserie que encabeza el actor Diego Boneta y que comparte créditos con Camila Sodi, Juan Pablo Zurita, entre otros, y que dará vida a la hija de Michelle Salas (Stephanie) y el Sol.

En serie de Luis Miguel, Frank Sinatra

Hace más de una semana se pudo apreciar cómo será el regreso de "El Sol" a la pantalla chica, pues la nueva temporada de la serie de Luis Miguel está muy próxima. A ese video se añadió el tráiler, en el cual se dan varias revelaciones de la trama y algunos personajes, como Frank Sinatra, acompañarán al intérprete.

En el video de un minuto se puede ver que esta nueva entrega ahondará en la historia del cantante a partir de 1992, quien queda abatido por la muerte de su padre, Luisito Rey. Sin embargo, ante las incógnitas sobre dónde se encuentra y qué pasó con Marcela Basteri, el intérprete interroga violentamente a su tío.

En el inicio del video se ve cómo es que Luismi está entre una gran cantidad de conciertos como parte de una gira que incluso le hace ganar millones. "¿Cuándo vas a parar?" Le pregunta su manager, a lo que él contesta directamente que nunca.

Otro de los episodios de la vida de Luis Miguel que serán retratados en esta nueva temporada es el acercamiento que el intérprete tuvo con "La Voz", Frank Sinatra, en Nueva York.

En el clip se ve que una persona invita a "El Sol" que se promete en este adelanto es que Venir a Nueva York a platicar con el intérprete de temas como "My Way", "New York" y "Come Fly with Me".

Instantes después pasan una escena en la que se puede apreciar un diálogo entre las dos estrellas de la música: "Dicen que eres un gran cantante", le dice el estadounidense, a lo que el nacido en San Juan, Puerto Rico, responde con un "Lo intento".

Recordemos que de este acercamiento es que surgió una colaboración entre ambos, esto en el marco del cumpleaños número 80 de la leyenda de la música.

La celebración se llevó a cabo en el Auditorio Shrine, en Los Ángeles, y también contó con estrellas como Bono, Robert de Niro y Robert Wagner, entre otros. Sin embargo, hubo un momento en que un cúmulo de celebridades subieron al escenario e interpretaron "New York".

Accidente baja de los escenarios a Luis Miguel

Sin embargo otro de los momentos más críticos es cuando una falla técnica provoca que Luis Miguel tenga un problema en el oído, algo tan grave que si sale mal su carrera se puede dar por terminada.

Es por ello que "El Sol" tiene que bajar de los escenarios por un año, tiempo en el que también llevará a cabo otras actividades.

No obstante, otro de los puntos en los que hace énfasis el tráiler es que debido a su entrega a su profesión es que Luismi se aleja de su vida personal, tanto que no ve a su hija a lo largo de 11 años.