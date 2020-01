Alicia Keys regresa a los escenarios con su gira mundial

México.

La cantautora estadounidense de R&B y soul Alicia Keys regresará a los escenarios con su gira Alicia the world tour, con la que visitará distintas ciudades de Norteamérica y Europa, incluida una parada en el Radio City Music Hall de su ciudad natal, Nueva York.

La gira comenzará el 5 de junio próximo en Dublín, Irlanda; después ofrecerá conciertos en Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suecia, Noruega, República Checa, Francia, España, Luxemburgo, Suiza y Polonia.

El 28 de julio iniciará sus conciertos en Estados Unidos y Canadá con un "show" en Jacksonville, Florida, y después visitará otras ciudades como Atlanta, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, así como Toronto y Ontario, Canadá.

Además de su "tour", en el que también interpretará sus temas clásicos como No one, if ain´t got you y Girl on fire, Alicia Keys dio a conocer que el 20 de marzo próximo lanzará su séptimo álbum de estudio titulado Alicia y publicó en sus redes sociales una muestra del arte del álbum.

La preventa de su nueva producción discográfica estará disponible a partir del viernes 24 de enero con motivo de la celebración de su cumpleaños, que será al día siguiente, el 25 de enero.

La artista lanzó como adelantos de su séptimo disco los sencillos Time machine, Show me love y Underdog. Keys regresará por segundo año consecutivo como anfitriona de la ceremonia de entrega de los Premios Grammy el próximo 26 de enero, mientras que su libro Keys more myself será lanzado el 31 de marzo.