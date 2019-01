Alicia Keys conducirá los Grammys

Cd. de México.

Alicia Keys será la encargada de conducir la edición 61 de los Grammy, según anunció la Academia de la Grabación a través de su cuenta de Twitter.



"¡Es oficial!, La 15 veces ganadora del Grammy, Alicia Keys, será la anfitriona de la edición 61 de los Grammys, siendo su primera vez como maestra de ceremonias de la noche más grande de la música", se lee en la publicación.

IT'S OFFICIAL! 15-time GRAMMY winner @AliciaKeys will host the 61st #GRAMMYs, marking her first time as master of ceremonies for Music's Biggest Night. pic.twitter.com/DsgsYqDNej