Alicia Cervantes regresa marcando hat-trick al Necaxa

Con la victoria, las Chivas retoman el liderato general al sumar 10 puntos, mientras que el Necaxa se quedan en el décimo lugar con 4 unidades.

Desde el inicio las Chivas establecieron sus condiciones para ir al frente, y fue dicha propuesta la que derivó en que se marcara un penalti a su favor al minuto 12 para que al 13´ Cervantes comenzara su reencuentro con el gol al ejecutar la falta y anotar el 1-0.

Las Chivas siguieron presionando para aumentar su ventaja en el marcador, y al 25´ Rubí Soto envió centro al área en donde Licha Cervantes se levantó para rematar de cabeza y depositar el balón en el fondo de las redes y así concretar el 2-0.

El Necaxa no encontraba la manera de acortar la distancia, exhibía su desesperación y descuidaba su parte baja para que Cervantes aprovechara los espacios y entrara al territorio enemigo. Al 38´ se quitó defensas y cedió el balón para que Rubí Soto disparara a puerta, la portera rechazó justo a los pies de Licha, quien contrarremató sin piedad para el 3-0.

Para la segunda parte, las Chivas sobrellevaron el encuentro con el conocimiento de que su rival le presentaba pocos argumentos para una eventual remontada, por lo cual ya fueron pocas las ocasiones que generaron opciones para hacer más aplastante la derrota sobre el Necaxa.

Licha Cervantes es el referente: 'Pato' Alfaro

Juan Pablo Alfaro sabe que tiene en Alicia Cervantes a una delantera con alto potencial de gol. El técnico de las Chivas de la Liga MX elogió el triplete con el cual se lució su atacante para definir el 3-0 sobre el Necaxa.

"Licha es el referente, ella es la que culmina, tuvo un buen regreso, pero destaco no solo su actuación, también la actuación general del equipo. No es tan común meter 3 goles en un partido, ella adquiere mucha confianza y también el equipo, es agradable ver que todavía sigue con esa inercia (goleadora) del torneo pasado", dijo el técnico en conferencia de prensa en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El técnico de las Chivas destacó la forma en que se impuso su equipo.

"Me gustó la forma, obviamente ganar es importante, pero en la forma que se dio es muy bueno, con la posesión de balón, atacamos, tuvimos opciones, el volumen de juego, se tomó con la seriedad debida, respetamos a Necaxa jugándole bien, pero me importó mucho la forma y el estilo con el que se ganó", consideró.

El "Pato" Alfaro reiteró que no está preocupado por mantener a las Chivas en la cima de la competencia.

"No es una obsesión, si se da es por lo que están trabajando las chavas, me interesa más que sepan qué hacer con o sin balón, no es que rechacemos el liderato general, pero me importa más lo otro, mejorarlo, vamos paso a paso, con los pies en la tierra porque apenas van 4 partidos del torneo", indicó.