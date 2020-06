Alice Cooper aprobaría biofilm con Johnny Depp

Cuestionado sobre si le gustaría tener una película que hable sobre su vida, Alice Cooper dijo que no vería con malos ojos esa posibilidad. "Espero que no sea uno de esos casos en donde tienes que morir primero, sucede con bandas que tienen un gran éxito comercial extremo. Aunque Alice fue exitoso y vendimos muchos discos, no somos del agrado de todos , estábamos en el lado oscuro", dijo a Yahoo Entertainment. El músico estadounidense aprovechó la oportunidad y propuso a Johnny Depp como el actor ideal para que diera vida a su personaje.

"Creo que sería una gran película y si Johnny Depp tuviera un mejor aspecto, él podría interpretarme. Johnny sería el mejor para interpretarme porque le gusta agarrar esos personajes que nadie más quiere hacer". El actor y Alice Cooper son compañeros en la banda de rock Hollywood Vampires, donde también está el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry. También lee: Aerosmith celebra 50 años con Johnny Depp y Alice Cooper El cantante de 72 años reconoció que ha tenido propuestas para llevar a cabo el proyecto; sin embargo ninguno lo ha convencido debido a que no es una idea concreta. "Siempre hay personas que llegan con sus ideas y dicen 'me gustaría hacer esto con Alice Cooper', Hasta que alguien llegue y diga 'aquí está la historia, aquí está el reparto, aquí está el director y el productor', no puedes estar emocionado hasta que eso pase".