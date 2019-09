Alianzas son necesarias para evitar desabasto de medicina

La alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez, afirmó que la Secretaría de Salud es la instancia que dispone de una Comisión para planear de manera continua la compra de medicamentos, a fin de que lleguen a todo el país, y evitar un desabasto, para lo cual reiteró, es necesario hacer alianzas en otras partes del mundo.

Dijo que las licitaciones deben buscar los mejores precios, "para ser competitivos, tienes que buscarlos en el resto del mundo y entrar a diferentes alianzas para adquirir esos medicamentos", declaró.

Dijo la Presidente Municipal: "la responsabilidad no es de los médicos y las enfermeras del país, ellos están para consultar, para dar tratamiento y sacar adelante a los pacientes".

No es muy importante el cambio de nombre del Seguro Popular, sino que "mientras sigamos siendo un país que tiene un gasto tan bajo en salud, sólo el 6.3 del PIB, simple y sencillamente no nos va a alcanzar para nada, hay que tener conciencia, aumentar el gasto de salud porque con salud hay todo y sin salud no hay nada", dijo Maki Ortiz Domínguez.

Consideró la Alcaldesa de Reynosa que el desabasto de medicina se siente en todo el país, y también es muy grave el desabasto de vacunas: "pone en riesgo a todos nuestros niños, a que vuelvan a aparecer enfermedades que estaban erradicadas".

"Las vacunas se tienen que comprar a nivel mundial y en conjunto para que salgan más baratas, es responsabilidad de la Secretaría de Salud y es un trabajo coordinado con los Estados, aquí están haciendo un gran esfuerzo para tener una bolsa de recursos y tener acceso a vacunas para el ciudadano", declaró la edil de Reynosa.