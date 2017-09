¿Alianza imposible?

Un historial de insultos, agravios y acusaciones enmarcan los primeros acercamientos entre las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) para aterrizar el Frente Ciudadano por México en suelo tamaulipeco.

Los agravios dichos por panistas, perredistas y “ciudadanos” durante la pasada campaña a la gubernatura son una ‘‘piedra en el zapato’’ que tendrán que sacar para conformar la agrupación. Sin embargo, las diferencias, al parecer irreconciliables, el jefe del grupo blanquiazul en el poder, Francisco García Cabeza de Vaca, y el coordinador estatal de MC, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, son el escollo mayor para concretar la unión.

La frase “¿en qué trabaja el muchacho?”, dicha por Cárdenas Gutiérrez, el exalcalde de Victoria, en el segundo debate y los diversos señalamientos de Jorge Valdez, son espinas duras de sacar del ánimo del primer círculo cabecista. Por ello, los coqueteos entre dirigencias han sido fríos y a 15 días de que las comités ejecutivos ordenaron impulsaron reuniones, en Tamaulipas no avanza el plan unificador.

Apenas el pasado martes 5 de septiembre, los dirigentes nacionales del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente, formalizaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de agruparse rumbo a la elección de 2018.

El expresidente del Sol Azteca, Agustín Basave, presentó el convenio donde, dijo, buscan impulsar un modelo de desarrollo y establecer la democracia y la representatividad ciudadana.

LOS CINCO EJES

Durante la presentación, Ricardo Anaya señaló que “este frente está basado en cinco ejes fundamentales: acabar con la corrupción, con la pobreza, con la inseguridad, con la impunidad y lograr crecimiento económico”. La líder perredista, Alejandra Barrales, señaló que lo que une a los tres partidos, es la defensa de las libertades y derechos. Dante Delgado, de MC, expresó que quieren construir un proyecto político que se adopte a la agenda de los ciudadanos.

Dicha alianza, por ahora en ciernes, quedará formalmente registrada antes del 14 de noviembre, cuando el INE valide las coaliciones electorales. Durante los siguientes tres meses los tres partidos se reunirán para crear una agenda de temas conjuntos y el mecanismo de elección de candidato que, de llegar a un acuerdo, serán los trabajos a desarrollar a inicio de 2018.

En una respuesta inmediata, las dirigencias de los tres partidos mencionados en Quintana Roo fueron las primeras en asegurar que replicarán el frente para la elección municipal de 2018. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Pallares Bueno, declaró que desde hace unas semanas, se han mantenido acercamiento con sus homólogos.

LAS INTERROGANTES

El próximo año hay elecciones en 30 entidades. Las reacciones de los comités estatales han sido distintas. Los panistas de Jalisco rechazaron unirse a perredistas y ciudadanos. En Morelos, el perredismo ve con buenos ojos coligarse con blanquiazules y naranjas.

Las interrogantes aun quedarán abiertas para Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Las fuerzas políticas desde la capital del país se mueven a favor y contra el frente.

En Tamaulipas, los dirigentes Francisco Elizondo Salazar, Gustavo Cárdenas Gutiérrez y Alberto Sánchez Neri dieron el mismo paso, coordinados. Los tres coincidieron en que se establezca una mesa de diálogo para conocer los números de votantes, las intenciones y el estatus de cada instituto político. Empero, antes de echar campanas al vuelo, los consejeros de los respectivos partidos deberán aprobar el giro electoral.

El PAN lleva el camino adelantado en la consulta a sus militantes. Los consejeros autorizaron los convenios de asociación electoral con otros partidos para el proceso electoral en puerta en la primera sesión ordinaria realizada el pasado agosto. El siguiente paso será consensuar el método para proponer aspirantes ante el frente.

“Es la consolidación de lo que ha estado buscando Acción Nacional, un frente de fuerzas políticas y un frente ciudadano, para llegar muy fuertes al proceso 2018 y recuperar la Presidencia de la República”, sostuvo el dirigente panista.

LAS POSTURAS

El coordinador de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, expresó que hay disposición para dialogar con Elizondo Salazar y Sánchez Neri, con el objetivo de acordar los cimientos para que la estructura se empate con los acuerdos nacionales.

“Hay que crear una plataforma de gobierno plural, con diálogo para armar lo que requiere el país, llevando como primicias el combate a la corrupción e impunidad.

Estamos despojándonos de los colores partidistas para poder hacer un gobierno que está demandando la población en estos momentos, tengo mi mano tendida para iniciar el diálogo”, mencionó el exalcalde de Victoria.

El dirigente perredista Alberto Sánchez Neri también se mostró positivo ante la posibilidad de pactar el frente para los comicios municipales. No obstante, explicó, la decisión depende de los 140 consejeros. Él, anticipa, asistirá a las charlas con los líderes blanquiazules y naranjas para después exponer la situación ante el Consejo Político Estatal del Sol Azteca.

“Los perredistas estamos en la mejor disposición del diálogo abierto para establecer este frente en Tamaulipas y dé resultados positivos con cambios de fondo en presidencias municipales y, desde luego, en la presidencia de la república, diputados federales y senadores.”, aseveró el político de origen tampiqueño.

El representante de la corriente Izquierda Democrática Nacional en el PRD tamaulipeco, Cuitláhuac Ortega Maldonado, adelantó que la mayoría de los consejeros votarán en contra de la creación del frente. Inclusive, advirtió, de aprobarse hay riesgo de una desbanda hacia otros partidos.

“Hay un tendencia natural de apoyar a las izquierdas por parte de la gente que milita en el PRD. A lo mejor puede que el Comité Ejecutivo Nacional aprueben coaliciones con el PAN pero veo muy distinto que la sociedad apoye a los panistas. A lo mejor si va un candidato ciudadano sería buena propuesta, pero si va un candidato de Acción Nacional, no veo a la gente del PRD apoyando y viceversa”, expuso el hombre cercano a René Bejarano.

CRITICAN EL FRENTE

Cuestionado acerca del Frente Ciudadano por México, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Guajardo Maldonado, aseguró que los líderes principales del PAN y Movimiento Ciudadano impedirán la unión para las elecciones en los 43 ayuntamientos.

“Las figuras que representan a ambos partidos (MC y PAN) son figuras antagónicas que seguramente van a presentar dificultades en quién define las candidaturas. Entiendo que esto lo traen los tres partidos a nivel nacional. Yo supondría que lo tratarán de amarrar a nivel local. No sé hasta donde lo que se amarre en México se consolide en el territorio. Finalmente ese habrá de ser un asunto de ellos.”, consideró el exdelegado federal.

Para el Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda en Tamaulipas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guillermo Nolazco Aoyama, la creación del frente muestra que los partidos inmiscuidos no llevan a la práctica los fundamentos que plasmaron en sus estatutos.

“La esencia de un partido es tener una ideología. En la visión de Morena pensamos que a través de las elecciones de 2018 podemos iniciar el proyecto alternativo de nación. En el caso que tú refieres (Frente Amplio Democrático) los partidos carecen de ideología o no la aplican. Los militantes de base están viendo esto y abandonan los partidos.”, manifestó el vocero.

Al respecto, Patricio King López, cabeza del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se limitó a comentar que la decisión de unirse de los partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano es respetable. “Ellos hicieron aprobaciones dentro de sus consejos para darle aval a la coalición. Nosotros estamos trabajando para buscar estar preparados para realizar la elección solos.”.

Entrevistado sobre el tema, el columnista político José Luis Hernández Chavez vislumbró que el Frente Ciudadano por México se establecerá en Tamaulipas, a pesar de los rencores entre figuras políticas y con el objetivo de frenar el avance de Morena. El periodista recalcó que la gran interrogante, que podría destrabar el pacto para el frente estatal, es a cuál aspirante presidencial apoyará gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Por lo pronto, sentenció, el panista cerró la puerta a Margarita Zavala de Calderón y continúa acercándose a Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle.

El decálogo del Frente

1. El acuerdo será vigente del 5 de septiembre de 2017 a 31 de diciembre de 2024. Los partidos convienen que podrán acordar frentes no electorales o figuras similares de manera conjunta, bajo principios y compromisos claros, además de que se podrán integrar las fuerzas locales, comprometiéndose a promover mecanismos que hagan suyos el programa y la estrategia del Frente. En los casos que no sea posible participar conjuntamente, los partidos firmantes de este convenio, podrán hacerlo independientemente.

2 Garantizar que se incluyan y respeten las agendas de todos en un gobierno de coalición del Ejecutivo Federal al amparo del artículo 89 Constitucional, con mayores controles democráticos por parte del Legislativo, para que se den los pasos correctos y necesarios en la construcción de un nuevo régimen.

3 Garantizar la conformación de un gabinete de composición plural e integrado con criterios de paridad de género, estableciendo la obligatoriedad legal de la ratificación de sus integrantes por ambas Cámaras, una vez instalada la nueva Legislatura. Esto generará una dinámica de corresponsabilidad, incentivando que los secretarios de Estado ratificados por consenso de los legisladores, sean personas con el perfil adecuado para ejercer el cargo.

4 El titular de la Secretaría de Gobernación, asumirá, además, la función de líder de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del presidente de la República, garantizando la pluralidad indispensable para la puesta en marcha del nuevo régimen.

5 Fortalecer al Congreso de la Unión, frente a sus nuevas responsabilidades, garantizando que el periodo para los órganos de gobierno de las Cámaras de Diputados y Senadores que se integren, duren una legislatura completa y no un año.

6 El gobierno de coalición fortalecerá el pacto federal e impulsará un nuevo andamiaje democrático, local y municipalista, con una actitud de respeto y colaboración con los gobiernos estatales y municipales.

7 Se impulsará la creación de Comisiones de la Verdad, que documenten los casos más relevantes de la historia reciente de México y se impulsará una reforma a la Fiscalía General de la República y a las estatales, para que la administración y la procuración de justicia sean independientes a los intereses partidistas y de grupo.

8 Los partidos harán aportaciones económicas o en especie para el desarrollo de las actividades del frente y los gastos se determinarán en común acuerdo.

9 El financiamiento será a partes iguales, y cada partido deberá abrir una cuenta bancaria exclusivamente para la administración de los recursos y su comprobación.

10 La distribución de tiempos oficiales para difundir los objetivos del frente será proporcional entre los tres partidos.

