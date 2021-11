Alianza Va por México pide reorientar 190 mmdp en Presupuesto de Egresos

La propuesta presupuestal del Gobierno federal, acusaron, privilegia la inversión pública en los proyectos presidenciales y en los programas sociales de pensiones y becas, pero los cuales no ayudan a revertir la pobreza ni la desigualdad en el País.

El presupuesto alterno fue presentado a la Comisión de Presupuesto y los tres partidos solicitaron que sea considerado en el dictamen que se tiene que presentará este día.

En las reducciones se proponen recortar 107 mil 312.1 millones de pesos de los gastos de operación del Gobierno, 60 mil 817.5 millones de las mega obras, 14 mil 446 millones del presupuesto del programa Sembrando Vida y 7 mil 424.4 millones de pesos de la partida Trenes de Carga y del gasto administrativo para Servidores de la Nación.

En contraparte, tal cantidad se propone otorgar 78 mil 178.8 millones de pesos para estados y municipios; 56 mil 479.6 millones a la política social; 47 mil 602.9 millones para la reactivación económica y 4 mil 738.7 millones para programas de apoyo a la mujer.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, dijo que proponen ajustar el presupuesto atender otras prioridades, no solo las que el Gobierno quiera atender.

"La esencia de este instrumento de Presupuesto Alterno es decidir en qué se va a emplear el dinero, que, por cierto, es el dinero que dio toda la gente, con el que contribuyeron millones de mujeres y de hombres", expuso.

"Desde nuestra perspectiva este presupuesto, el que brinda, el que propone este Gobierno, ¿es completamente malo?, no, esa no es nuestra visión, simple y sencillamente creemos que no corresponde con lo que son las auténticas prioridades hoy en este país".

Por ejemplo, citó que el proyecto de Tren Maya puede no ser malo, pero en su opinión no es prioritario si el país no está en bonanza y si se está empezando a salir de una crisis económica que ha generado desempleo para millones miles de personas.

"Nosotros creemos que se deben reenfocar las prioridades y las prioridades que este presupuesto alternativo señala son primero, una recuperación económica; segundo, un mayor esfuerzo en el desarrollo social, con particularísimo énfasis en el impulso a la mujer y como bien ya se dijo, un apoyo al federalismo y a la municipalidad", aseveró.

Rubén Moreira, coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, comentó que han visto con preocupación cómo la iniciativa del Ejecutivo tiene la visión centralista, no ve hacia el futuro y es limitada.

Los 190 mil millones de pesos en reducciones y reasignaciones, dijo, tocan 92 programas y mueve el 30 por ciento del gasto reasignable para 2022, es decir, que recursos que pueden moverse sin afectar los gastos irreductibles del Gobierno.

"La propuesta alterna es democrática y plural, porque busca restituir derechos básicos de los mexicanos; plural, porque recoge la opinión de los sectores de la sociedad civil que Morena no quiere, que rehúye y a los que trata de engañar con falsos parlamentarios abiertos", advirtió al precisar que se consideran peticiones y propuestas de gente que participó en los foros de análisis del Presupuesto.

El coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, acusó que el Presupuesto de Egresos debe ser un instrumento de Estado y no contener la visión de solo el Presidente de la República.

"El presupuesto es una herramienta del Estado para el desarrollo nacional. La Secretaría de Hacienda ha perdido esta convicción y lo único que ha hecho es adecuar al capricho de un hombre las finanzas públicas de nuestro país.

Espinoza demandó que la propuesta se discuta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que sea considerado en la elaboración del dictamen que mañana se pondrá a consideración del Pleno.

"Esto significa que tenemos dos presupuestos: el que ha mandado la Federación y uno que la oposición, en nuestro bloque legislativo, ha presentado y que queremos que se discuta de cara a la Nación y de cara a las necesidades de la gente", planteó.

"Presentamos este documento y haremos valer que se discuta".