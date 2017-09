Algún olvido señor alcalde…

Como si padeciera de amnesia en la que solo tienen cabida en su mente “los logros de su administración”, se le olvido omitir cinco sucesos destacados que trascendieron fronteras no solamente en el plano nacional sino internacional, como lo fueron:

La agresión física de que fue objeto el columnista Juan Carlos Bernal por testaferros al servicio del Presidente Municipal que hoy en día se encuentran trabajando en Servicios Primarios como si nada hubiera pasado.

SE MUERDE LA LENGUA, CASI LLORA.

Al termino del informe después del formulismo para sellar con broche de oro a punto estuvo de derramar las de San Pedro al quejarse (pero no quiere pelearse con nadie) de que el gobernador del Estado no lo pela, no lo atiende, no lo escucha; cuando; el hace lo mismo con algunos de los regidores del PAN tomando represalias.

Retirándoles la compensación desde hace más de dos meses por la cantidad de 10 mil pesos, los 120 litros mensuales de apoyo para el combustible, por que según él tienen línea del Gobierno del Estado para que lo estén atacando, sin contar a las dos personas que despidió con ser amigos de los que él considera como “sus enemigos”.

En su claro y desmedido afán de protagonismo que lo caracteriza transformó la Presidencia Municipal en la vecindad del chavo del ocho, con el cuento de que les habían cortado el servicio del agua potable, acarreando en mano cadena el preciado liquido en cubetas.

Los recientes hechos violentos registrados en la Casa del Pueblo en donde tras una persecución una camioneta fue a parar en el interior, desatando una ráfaga de metralleta que ocasionó histeria, miedo, temor y llanto entre ciudadanos y el personal que ahí se encontraban.

El lamentable deceso de dos personas frente a la Casa de Ladrillo (emblema de su gobierno), en el que a falta de una efectiva vigilancia vial perdieron la vida dos personas, entre ellas una menor de edad y otro se encuentra sumamente grave.