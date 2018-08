Alfredo Saldívar confía en que todo está bien en Pumas

El arquero del Club Universidad, Alfredo Saldívar, declaró que los felinos no se manejan con dobles contratos, por lo que consideró que el representativo de la UNAM no deberá de temer por la revisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"En Pumas no creo que perjudique porque acá, que yo sepa, no se hace eso. Y bueno, el que tenga algo por ahí y que el SAT lo descubra tendrá que pagar, como persona responsable, como personas responsables y profesionales que somos tenemos que saber lo que hacemos bien y lo que hacemos mal", declaró.



Luego de que estratega de Pumas Guillermo Vázquez aceptará la existencia de un doble contrato en Veracruz, cuya directiva también reconoció el hecho, la Secretaría de Hacienda informó que en ese sentido investigará a los clubes del futbol nacional .



El guardameta añadió que en su carrera nunca ha jugado bajo ese esquema contractual.



"Me lo han preguntado hasta amigos y familiares, que si existe eso, la verdad yo nunca he sabido de un doble contrato. Últimamente por lo que ha pasado en Veracruz se ha hablado mucho pero, te soy sincero, nunca he sabido de un técnico o un jugador que yo conozca que tenga doble contrato", apuntó.



Pumas partió a Monterrey para enfrentarse a Rayados, equipo cuya nómina, la segunda más alta de la Liga, situación que no inquieta al actual líder del campeonato.



"En Pumas no se habla en cada torneo de los nombres, de lo que se gasta, este torneo la directiva ha hecho un esfuerzo importante. Al final el conjunto se ve mucho más que nombres, Pumas se ha caracterizado siempre por ser un equipo unido y ahora resalta lo que está haciendo", concluyó.