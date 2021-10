Alfredo Adame ve corrupción en demanda que perdió

"Da mucha suspicacia que de repente ganas la primera instancia totalmente y luego resulta que me condenan, pero no saben por qué me condenan, y Diana siempre fue mucho de andar moviendo sus atributos físicos para conseguir cosas, así fue como vino a México, la trajo Carlos Amador el productor. Ella era conductorcilla de un programa de televisión y a Don Carlos le gustaban las jovencitas y le gustaba pagar", dice a EL UNIVERSAL.

"Obviamente se presta a una suspicacia de mi parte, me condenan y no me dicen por qué cuando me tenían que haber dicho: 'lo condenamos por daño moral, económico, calumnias, grosero...' no, nada más me condenan a pagar", apunta.

Adame señala que hubiera sido fácil para él ir a la Suprema Corte de Justicia y meter una queja o a Derechos Humanos, pero ya no le vio sentido.

"A lo mejor corrupción, a lo mejor tráfico de influencias o a lo mejor también como estamos en generaciones de cristal y lo de la mujer es muy delicado y todo ese rollo, los magistrados lo tomaron por ahí y dijeron: 'sí, vamos a darle la razón a la mujer'".

"No se me condena por nada, no dicen por qué me condenaron, sólo dicen que me condenan a pagar".

Fue en 2019 cuando Golden demandó al conductor con quien estuvo casada a finales de los años 90. Adame explica que todo inició porque ella lo ofendió en una entrevista que dio en estado alcohólico y en la que dijo que Adame le puso una pistola en la boca, que era misógino, violento, y agresivo, entre otras cosas.

De acuerdo con el actor, él contestó también en televisión que era una alcohólica y drogadicta, y que en efecto la había corrido de su casa de madrugada porque se enteró de que andaba con un actor a quien metía a su casa cuando él no estaba.

"Yo a los tres meses le encontré debajo del lavabo del baño que usaba ella un tupper de mariguana y yo decía: 'no puedo con esta mujer establecer una plática', y luego me comentó una vecina que tenía problemas de alcohol, que cuando yo no estaba se ponía unas guarapetas terribles y que andaba metiendo a este cuate", señala.

A raíz de que salió dicha entrevista fue que Golden decidió demandarlo, pero Adame considera que se trataba de un tema de dominio público, pues Diana lo ha dicho en entrevistas para televisión, incluso en la primera audiencia que tuvieron, explica que presentó los videos en los que ella apareció en estado de ebriedad.

"Las pruebas no las presenté para decir: 'sí es cierto lo que yo dije' sino para que la juez se enterara que la fama pública de Diana Golden era esa, que yo no estaba diciendo nada nuevo, atacándola, yo nada más dije: 'bueno, sí tiene problemas de alcohol y drogas, de infidelidad...´ porque ella me estaba acusando de daño moral y económico, no de otras cosas", dice.

"Las presenté para que viera que yo no dije nada nuevo, que eso lo ha repetido ella misma, es alcohólica y drogadicta confesa. Además con mi derecho de réplica y de libertad de expresión".