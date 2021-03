Alfredo Adame no le pagará nada a Diana Golden

Al respecto el actor recordó el conflicto por el que surgió esta demanda de su exesposa interpuesta en 2019 y que a decir del también político todavía no se resuelve.

"De repente ella me ofende, me insulta, me trata de humillar y denostar en una entrevista que da totalmente alcoholizada en un medio, se burla de mí y dice cosas muy feas, y luego yo agarro y le contesto, es mi derecho de réplica", comenta.

"No le parece, no le gusta porque la exhibí, la quemé como lo hecho desde hace 34 años cada vez que me fastidia. Ella es la que empieza. Le contesto, le pongo una zarandeada impresionante y va y me mete una demanda por daño moral".

Alfredo Adame muestra pruebas

De acuerdo con el conductor en la primera audiencia a la que fueron él presentó los videos y fotos donde ella aparecía borracha y en el suelo en el aeropuerto de Cancún para confirmar sus palabras.

"En esta primera audiencia con la juez yo presento todo esto y digo 'bueno, esto es lo que yo digo y lo que es verdad', además del capítulo donde andaba de novia con un narcotraficante de la Zona Rosa, un narcomenudista que metieron a la cárcel", señala.

"Le gano la primera instancia, después apela ella y le gano la apelación, luego le gano la segunda instancia y se ampara y ahí está, el amparo todavía no lo resuelven, no ha llegado al juzgado, mis abogados están pendientes y de repente se presenta en mi casa hace dos semanas".

Sin sentencia no hay dinero: Adame

Adame asegura además que no le va a pagar nada porque no hay una sentencia. Relata que hace unos días se enfrascaron en una discusión por Whatsapp en la que ella le dijo que lo mandaría a golpear, además de decirle que con su mamá no se metiera.

"No se ha resuelto el amparo. Es una mentirosa, una mitómana, eso es lo que es esta tipa entonces ya ni prestarle atención", apunta.

"Si a mí me llegan de un juzgado yo no tengo trabajo, no tengo recursos y no voy a pagar nada... Lo que sigue es que mis abogados vayan y chequen si ya salió el amparo en qué sentido viene, la vez pasada había salido que yo no tenía que pagar nada ni pedir nada y que lo único que tenía que pasar es que esa resolución se tenía que publicar en el mismo medio en donde se hizo todo el rollo".