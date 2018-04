Alfredo Adame acepta que insultó a Andrea Legarreta

Alfredo Adame reconoció que insultó a Andrea Legarreta hace más de una década durante la transmisión en vivo del programa "Hoy".

En aquella ocasión, los conductores protagonizaron un sketch de humor en el que supuestamente un taxista discutía con una señora, todo iba bien, pero en un momento Alfredo le dijo "perra" a Andrea, y aunque él actuó como si no pasara nada, la conductora se mostró sorprendida y molesta.

Durante una entrevista en el programa "La Saga" de Adela Micha, Adame recordó aquél instante, y confesó entre risas que a lo mejor la palabra le salió del subconsciente: "Ahora que lo pienso, yo creo que me salió del corazón, fue el subconsciente".

Explicó que simplemente esa reacción fue parte de su personalidad y no por misógino, como lo han tachado muchos en redes sociales.

"Yo tengo una virtud o un defecto, le digo sus verdades a las malas personas sean hombres o mujeres. Me dicen misógino porque le dije a Legarreta en un sketch de broma ´perra'. Simplemente fue un sketch que ya lo habíamos platicado donde un taxista va manejando y la señora se pone difícil".

"De repente hay señoras que me dice que soy frontal y soy derecho y digo las cosas como son. Yo digo lo que es. Yo le digo sus verdades a las malas personas. A veces lo pueden confundir con misoginia. No, no es", finalizó.