Alfonso Romo, empresario y acusado de conflicto de interés

Este miércoles el coordinador de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dejó su cargo tras cumplir dos años, aunque seguirá trabajando como el principal enlace entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado, como lo dio a conocer el propio mandatario en sus redes sociales.

Nacido en 1950 en la Ciudad de México, Romo es Ingeniero Agrónomo de profesión, egresado del Tecnológico de Monterrey. Por su enfoque estudiantil fue director general del Grupo Plenus, corporativo que se enfoca en la agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros.

Además fue fundador de Semis, una de las empresas más grandes a nivel mundial en la producción de semillas vegetales, la cual posteriorimente fue adquirida por Monsanto, según recoge la BBC.

El medio británico también señala que antes de la crisis económica en México durante la década de 1990, Romo fue señalado como uno de los hombres más ricos del mundo por sus exitosos negocios.

Destacan entre sus laureles personales la medalla "Pablo Picasso", otorgado por la Organización de las Naciones Unidas por trabajar "intensamente" en la recuperación y conservación de la Selva Lacandona. También, en noviembre de 2017 recibió el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Chiapas por su compromiso con la educación y labor social a lo largo de su trayectoria.

Diestro en la equitación, Alfonso Romo también representó a México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y de Sídney 2000, así como en el Campeonato del Mundo La Haya 1994.

Polémica en el gabinete. El 9 de julio de 2019, el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, renunció a su cargo por "discrepancias en materia económica", así como por aparentes conflictos de interés dentro del primer cuadro del gabinete del presidente López Obrador, quien al día siguiente diría que la persona a la que se refería el exsecretario fue Alfonso Romo.

"Había diferencias entre ellos (Urzúa y Romo), notorias. Eso era algo evidente que tenían diferencias y con otras áreas", indicó en su momento.

Tuvimos entre otras discrepancias -continuó- "el plan de desarrollo que hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé. Incluso me tocó escribirla porque había otra versión y sentí que era continuismo".

No obstante, frente a los señalamientos de presunto conflicto de interés por parte de Romo, el jefe del Ejecutivo federal defendió a quien hasta este miércoles ocupaba uno de los puestos más influyentes de su administración y añadió que en su gobierno no existía la corrupción comentada por Urzúa.

"No veo que haya conflicto de intereses, pero respeto si esa fue una de sus respuestas, respeto su punto de vista pero no lo comparto.

"No existe nada de eso. Sí había problemas en cuanto a la concepción del manejo de la banca de desarrollo, incluso de los nombramientos del director de Nacional Financiera, que Carlos no estaba de acuerdo con ese nombramiento, pero de ahí a que se dieran créditos en beneficio de empresas, no", finalizó.