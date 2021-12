Alfaro niega intimidación a periodista en Jalisco

Aunque no aclaró ante qué instancias interpuso la demanda , insistió en que ya está presentada y que además solicitó medidas cautelares: "no voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios".

Tras enterarse de lo dicho por el mandatario, a través de sus redes sociales el periodista acusó intimidación por parte del político, lo responsabilizó de cualquier cosa que le pase, indicó que no ha sido notificado de alguna demanda en su contra pero dijo estar preparado para acudir a tribunales, pues tiene los documentos que respaldan sus publicaciones.

Varios periodistas y organizaciones se solidarizaron con Ravelo e incluso Artículo 19 emitió una alerta por el caso recordando que no es la primera vez que Alfaro acosa y censura a la prensa; la organización también pidió al gobernante desistirse de la demanda y abstenerse de emprender cualquier otra acción que vulnere la integridad y la labor del periodista.

CONFERENCIA MAÑANERA

El tema fue abordado este miércoles en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que su administración brindará protección al periodista e instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que atienda el caso; no obstante, aclaró que lo anterior no significa que el gobernante jalisciense sea culpable.

Ante esto, Alfaro usó sus redes sociales para emitir su posición: "A lo largo de mi carrera me han intentado inventar de todo. Pero la verdad siempre ha tumbado mentira tras mentira y ha puesto las cosas en su lugar, por eso sigo aquí. Ahora resulta que un periodista me acusó de narco y que, según él, me tengo que quedar callado.

"Es lamentable que quienes primero difaman luego se sientan amenazados. No hay ninguna amenaza, lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral, conforme a derecho, contra un periodista mentiroso que se tiene que hacer responsable de sus palabras".