Alfa, Beta y Gamma, afectan a Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Aunque Tamaulipas no ha registrado hasta este martes ningún caso de la variante Delta de Covid-19, que es aún más contagiosa y transmisible que otras variantes, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa pidió a la ciudadanía no relajar las medidas de seguridad sanitaria, principalmente entre la población infantil y jóvenes, que aún no cuentan con ninguna dosis de la vacuna.

Señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reconocido cuatro variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, denominadas así al demostrar ser más contagiosas y presentar mutaciones que pudieran eludir o reducir el efecto de las vacunas o la inmunidad natural adquirida después de la infección.