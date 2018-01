Alexis Sánchez recibió puras flores en Manchester United

El preparador luso, que atendió a los medios en la previa del partido de cuarta ronda de Copa de Inglaterra (FA Cup) contra el modesto Yeovil Town, confirmó que Alexis entrará en la convocatoria, aunque no quiso desvelar si será titular.



"Tenemos uno de los mejores atacantes del mundo, y creo que será muy importante para nosotros porque queremos contar con los mejores futbolistas posibles", comentó Mourinho.



"Creo que todo el mundo sabe el tipo de jugar que es; todos saben lo que hizo en el Arsenal. No quiero hablar de lo que hizo antes, en España e Italia, pero en la Premier League ha demostrado toda la calidad que atesora".



Mourinho dio el visto bueno al trueque Alexis-Henrikh Mkhitaryan -"un acuerdo positivo para todas las partes", quien hizo el camino opuesto y cambió el estadio de Old Trafford por el Emirates Stadium del Arsenal.



"Alexis pasó de un equipo fabuloso a un gigante y Mkhitaryan se fue a un equipo fabuloso. Por su multifuncionalidad, Sánchez es más que un futbolista. Puede jugar en muchas posiciones en el ataque", subrayó.



"Perdí un jugador fantástico y el señor Wenger también perdió a un jugador fantástico, pero gané un jugador fantástico y el señor Wenger también ganó un jugador fantástico: fue un acuerdo bueno para todos. Creo que Micki va a jugar mejor en el Arsenal; ya está adaptado a la liga y encaja mejor en su nuevo equipo", sostuvo.



"¿Podría haber jugado mejor con nosotros? ¿Podría haber sacado yo a relucir más su talento? Quizá", se preguntó Mourinho al ser cuestionado sobre la salida del internacional armenio.



"¿Podría haber dado más para adaptarse mejor al grupo? Quizá. Pero no le culpo de nada. Hizo cosas importantes para el club y nos vamos todos con buen sabor de boca".



El Manchester United visita el viernes el estadio de Huish Park para medirse con el modesto Yeovil Town, equipo de la League Two, cuarta categoría del fútbol inglés, en la cuarta ronda de la FA Cup.