Alexis Mancilla López es todo un crack

El delantero de los Rayos FC de Río Bravo es el actual campeón de goleo individual en la categoría 2004 de la Liga Municipal Universitaria de Futbol. Con 12 goles conquistó su tercer botín dorado de forma consecutiva en una de las ligas más tradicionales de Reynosa.

"Se siente con ganas que te reconozcan, cuando te entregan el trofeo enfrente de la gente, pero todo es gracias a mi equipo y a mi entrenador, el profe Leyva, mis compañeros me ayudan mucho en cada partido la verdad", reconoce el atacante de 15 años de edad. Alexis no es centro delantero, no es el típico rematador. Más bien es un extremo izquierdo volador, de esos que ya no se ven muy seguido. Desequilibrante, caracolero y sin miedo al mano a mano.

"Me gusta mucho encarar, juego por izquierda a perfil cambiado, esa posición me ha ayudado para participar más en las jugadas de mi equipo, generalmente recorto hacia el centro del campo y tengo facilidad de sacar el tiro", explica el chamaco de la Colonia Tamaulipas, quien en todo momento trata de imitar las jugadas que hacen sus ídolos Messi y Neymar.

Desde hace poco más de 4 años llegó a las filas de los Rayos en donde lo han pulido como futbolista, pero recuerda que a los 8 años entró a su primer equipo y no le gusto, junto con su hermano prefirió regresar a las retas callejeras donde fue desarrollando su talento y sobre todo agarrando ese estilo atrevido. Alexis también fue portero pero un día se dio cuenta que lo suyo no era evitar los goles sino hacerlos.

"Entré a los Rayos y me dieron la confianza de ser delantero, ahí empecé a meter más y más goles, me fueron mejorando mis entrenadores y pues ya es mi posición favorita", afirma "El Crack".

El ser parte de una familia deportista le ha facilitado las cosas y por eso le gustaría intentar ser futbolista profesional.

"Me gusta mucho el futbol y si se me da la oportunidad de ser profesional pues la voy a aprovechar, aún no hago pruebas en algún equipo pero creo que estoy a buena edad, el apoyo que me dan mis papás es muy importante", asegura.