Alexis Gutiérrez se une al Cruz Azul como refuerzo para Liga MX

El equipo Cruz Azul anunció su tercera contratación de cara al inicio del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX de futbol, tras fichar al juvenil mediocampista Alexis Gutiérrez, procedente del club Chivas Rayadas del Guadalajara

En información publicada en su página web, la directiva celeste dio a conocer esta nueva incorporación, la cual se integró a las dos más recientes, la de Orbelín Pineda, también exjugador de Chivas, y la del uruguayo Jonathan Rodríguez, quien viene del conjunto de Santos Laguna.

El juvenil Alexis Gutiérrez cuenta con 18 años de edad y viene a la "Máquina cementera" a aportar su gran velocidad, buena técnica y mucho dinamismo en el medio campo.

Gutiérrez ha participado en diversas selecciones mexicanas desde la categoría sub 15 y ha seguido todo un proceso hasta la sub 20. Además, el jugador guanajuatense podrá representar a México en el próximo Mundial Sub 20.

La comunicación añadió que el juvenil seleccionado disputó el Campeonato de la Concacaf de su categoría, en el cual logró anotar en dos ocasiones. "El jugador no ha tenido minutos en la Primera División, de ahí que con la "Máquina" buscará una oportunidad de llegar al máximo circuito del futbol "azteca".