Alex Cora no anuncia aún cerrador

La mayor interrogante de los Medias Rojas de Boston en el receso de temporada era a quién usarían como cerrador. A horas del Día Inaugural, el manager Alex Cora prefirió no responder a la interrogante al afirmar que la gente lo sabrá pronto. “No voy a nombrar a un cerrador, es algo que he dicho todo el tiempo”, dij Cora el miércoles, en Seattle. “No creo que haya un guión o estructura a seguir. Mañana (hoy jueves), la gente verá qué haremos. Me siento bien con esta situación”.