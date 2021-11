Alessandra Rosaldo abre su corazón a Karla Díaz

La cantante abrió su corazón en el programa de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz del grupo JNS.



"Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor", contó.