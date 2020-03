Alertas de género en 18 estados son del papel

Actualmente se han declarado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 19 entidades del país (el Estado de México tiene doble alerta).

La última en decretar una fue la Ciudad de México el pasado 21 de noviembre, ante la los feminicidios en la capital.

En 18 de las 19 entidades con alerta, de 2018 a enero de 2020 crecieron las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual (abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como violencia equiparada y sexual e incesto), mientras en 11 también aumentaron los feminicidios.

En la Ciudad de México la alerta se emitió desde noviembre pasado y desde entonces los delitos relacionados con este mecanismo no se han reducido; sin embargo, el periodo de tiempo con cifras disponibles es de apenas dos meses. Con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las alertas son acciones que realiza el gobierno, de emergencia, para hacer frente y eliminar la violencia feminicida.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan los estados con más denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual durante 2019 fueron la Ciudad de México con 6 mil 507 denuncias, el Estado de México con 5 mil 678 carpetas de investigación y Jalisco con 3 mil 428 casos.

En cuanto a feminicidios en 2019, Veracruz fue la entidad con mayor número de asesinatos de mujeres con 159 casos, le siguió el Estado de México con 122 denuncias y la Ciudad de México con 71 carpetas de investigación en un solo año.

Las organizaciones de la sociedad civil y expertos han coincidido en que la razón por la que no ha dado resultados la alerta de violencia de género es la falta de voluntad política, así lo expone la Dra. Alicia Pérez Duarte, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM: "El problema con las alertas de género no es el mecanismo mismo, está diseñado para que se generen políticas públicas de prevención y acceso a justicia, el problema es que no hay voluntad política para diseñar las políticas de prevención y como no hay voluntad política para diseñarlas, menos para aplicarlas".

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil cuestionan el manejo de los recursos: "Hay un uso discrecional de eso, ejemplo, es que se pagan protocolos en 5 millones de pesos que están mal hechos y eso hay que exigirlo y saber a quiénes se le están asignando", dice Ana Yeli, asesora Jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Estados con AVGM declarada

Ciudad de México. La CDMX ostenta el primer lugar en delitos sexuales con 7 mil 392 de enero de 2018 a enero de 2020, representando un 13% del total de todo el país, es decir, diariamente se denuncian al menos 17 delitos en la capital.

El comportamiento de las cifras es inestable durante los meses de este periodo, en algunos baja y en otros sube.

Mientras en 2018 sólo una vez estuvo por arriba de los 500 casos (octubre, 2018: 506), ahora sólo el mes de enero (422 casos) ha estado por debajo de los 500 casos. En cuanto a los feminicidios el actual gobierno (desde diciembre de 2018 a enero de 2020) registra 78 casos, posicionando a la entidad entre las primeras 4 de México.

Estado de México. El 31 de julio de 2015 se declaró en el Estado de México la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 11 municipios, y a principios de octubre del año pasado fue emitida la segunda alerta de género para este estado, por las desapariciones ocurridas en 7 de sus municipios.

Con base en cifras SESNSP, podemos visualizar que a partir de dicha declaratoria el número de denuncias por delitos sexuales no han presentado grandes cambios, de hecho, en 3 de los 11 municipios con alerta (Chalco, Naucalpan de Juárez y Nezahualcóyotl) durante 2015, 2016, 2017 y 2018 las cifras van en aumento tan solo en 2019, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y Toluca en 8 meses rebasaron el número de denuncias anuales del año anterior.

Asimismo, ocupa el segundo lugar en número de feminicidios cometidos durante enero de 2015 a enero de 2020 con 425 casos registrados. Para 2016, disminuyeron en un 5%, pero a partir de ese año, va aumentando: en 2017 subió 23%, en 2018 creció 65% y para 2019 ascendió un 7%. Para el mes de enero de este año ya se tienen 5 demandas.