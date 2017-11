Alertan sobre violador serial. Opera en Tampico; registran 6 ataques

Tampico, Tam.- Las autoridades de Seguridad alertan a la ciudadanía por la existencia de un violador serial que opera en Tampico, registrando hasta el momento unos seis ataques a jovencitas, entre 15 a 25 años de edad.

El delegado de Seguridad Pública en la Zona Sur de Tamaulipas, Alejandro Beaven Magaña, señaló que se trata de un sujeto de un metro y 70 centímetros, tez morena, manchas en el rostro y regularmente usa una bermuda de unos 25 años de edad. Se desplaza en una bicicleta y amenaza a sus víctimas con una navaja y las amedrenta con ser miembro de la delincuencia organizada, por lo que no va solo.

Sin embargo el jefe policial señala que se trata de un individuo que usa esa estrategia para hacer entrar en pánico a las jovencitas, pero realmente opera solo. Refiere que son seis ataques los que ha perpetrado en las últimas dos semanas, entre ultrajes y violaciones.

"Tenemos confirmado que hay una persona que tiene cierto patrón , que ya nos empieza a alertar y ayer me junté con la Procuraduría y me pasaron ciertos datos y ahora sí, hay algo que perseguir. No estamos trabajando en diremos".

Refirió que están trabajando en coordinación con la PGJE y ha dado la descripción del individuos a sus elementos para que estén atentos en caso de detectarlo.

Refiere que en la Policía Estatal se tiene conocimiento de 5 a 6 ataques, "aunque no puedo decir si haya más, porque hay quienes no denuncian o van a la Procuraduría".

Alertó a la ciudadanía a fin de que si tiene sospechas de alguna persona de inmediato se de aviso, "y ya vamos y lo agarramos, bueno la Procuraduría pero nos coordinamos y ya hacemos un encare con las personas y se determina si fue o no".

Advierte que los ataques han sido en diversos puntos de la ciudad,por lo que no se tiene una descripción precisa del área de los ataques, "esa es la parte complicada que se ha dado en muchas zonas, pero sólo en Tampico. Hasta ahorita no tengo datos de que se haya dado en Altamira o Madero".

Informó que los ataques casi siempre se dan de día, es decir entre 13:00 y 17:00 horas y ataca a jovencitas que van de los 15 a 25 años de edad, no importando que vayan en grupos.

