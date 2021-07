Alertan variantes más contagiosas

Según los datos de la Secretaría de Salud ya pudiéramos decir que estamos entrando a la tercera oleada a nivel nacional, el punto es que tenemos que seguirnos cuidando”. Daniel Carmona Aguirre, médico especialista en Epidemiología

El epidemiólogo Daniel Carmona Aguirre consideró que la reciente alza en casos de Covid-19 a nivel nacional tendría relación con la aparición de nuevas variantes las cuales serían hasta un 250 por ciento más transmisibles que el coronavirus común, de las cuales destacó el caso de la variante Delta en cuanto a peligrosidad.

“¿Qué tiene la Delta? Es una variante que no es ni más letal ni más mortal, el problema es que cuando el SARS-CoV 2 da el brinco del animal al humano no tiene tanta adaptabilidad a las células humanas, pero con todo este movimiento genómico que ha tenido por las variantes se ha adaptado para infectar más al humano”, dijo.

Detalló que mientras que la primera versión del virus descubierto en la región de Wuhan, China, tenía el potencial de contagiar a dos personas por cada paciente, la variante Delta puede infectar hasta a siete, lo que puede llegar a comprometer los servicios de salud.

Dijo que la vacuna formulada por la empresa Pfizer, y algunos estudios mencionan también a la de AstraZeneca, cuentan con protección contra esa nueva variante del SARS-CoV 2.

“Esta nueva variante surge en la India y prácticamente ya se movió a todo el mundo, en México en este momento según el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que es el que encabeza el estudio genómico de virus SARS-CoV 2 en México, tenemos circulando la variante británica y la variante brasileña, pero en Estados Unidos ya se detectó circulación de la variante Delta”, dijo.

El doctor Carmona Aguirre consideró que el cierre de la frontera con el vecino país podría ayudar a frenar la propagación de esa nueva variante. Consideró que no deben relajarse las medidas sanitarias para hacer frente a esta nueva ola de contagios.

“Según los datos de la Secretaría de Salud ya pudiéramos decir que estamos entrando a la tercera oleada a nivel nacional, el punto es que tenemos que seguirnos cuidando; si yo estoy vacunado me puedo seguir enfermando, lo tenemos que seguir repitiendo, si yo me vacuné me puedo volver a enfermar”, reiteró.

Último reporte

- En la última semana se ha mantenido un promedio de 207.71 casos diarios.

- Según el último reporte diario de la Secretaría de Salud hasta este jueves se han registrado 58 mil 807 casos positivos, 5 mil 329 decesos y se cuenta con dos mil 185 casos activos de la Covid-19.

- En cinco municipios, Matamoros (476), Victoria (410), Reynosa (380), Tampico (208) y Altamira (148) acumulan el 74.2 por ciento del total estatal.