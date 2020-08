Alertan sobre venta irregular de vacuna

En algunas ocasiones sí se puede vender en particular pero hospital, no en un consultorio y, a precio muy bajo para mí en lo personal es de dudosa calidad Genaro Ortiz Rentería, director de Centro de Salud

Tampico, Tam.- Luego de que a través de redes sociales algunos consultorios médicos particulares ofrecen la vacuna contra la tuberculosis "a precios módicos", el Sector Salud recomienda a la población mejor dirigirse a sus Unidades Médicas en donde el biológico es gratuito y que denuncien ante esa dependencia esas acciones ilícitas que pueden atentar contra la vida de la población.

Genaro Ortiz Rentería, director del Centro de Salud de la colonia Del Pueblo, dijo que es muy importante que la gente conozca que en ninguna parte se vende ninguna vacuna.

"En algunas ocasiones sí se puede vender en particular pero hospital, no en un consultorio y, a precio muy bajo para mí en lo personal es de dudosa calidad, por lo que exhorto a la población a que si saben de situaciones de ese tipo que hagan la denuncia porque no está permitido que un particular venda eso y menos sino es especialista", refirió.

Indicó que tal vez esas vacunas puedan generar alguna reacción en la persona por lo que hizo ver que los únicos lugares en donde se aplican es en los Centros de Salud, centros comunitarios, IMSS e ISSSTE.

Precisó Ortiz Rentería que hay gente que aprovecha la pandemia, ya que la gente le da miedo ir a las instituciones de salud porque piensan que podrían contagiarse, sin embargo refirió que en cada institución médica se toman las medidas pertinentes para evitar contagios.

"Tenemos filtros abajo y arriba y los de Covid son atendidos en otro lado, aquí no pasa nada... Que la gente sepa que no van a entrar a un Centro de Salud contaminado", finalizó.