Alertan sobre señales de esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es difícil de detectar, por lo que se pide hacer mayor conciencia sobre las manifestaciones neurológicas para que las personas tengan su tratamiento.

En Tamaulipas, por el número de población deben existir arriba de mil 200 pacientes y en Reynosa más de 100, aunque detectados -con contacto- alrededor de 50 pacientes, pero hay más debido a que no han sido diagnosticados.

Eric Martín Soto Lozano, presidente de Vida Nueva, Una Luz en la Esclerosis Múltiple A.C., comentó que la enfermedad se manifiesta desde etapas muy tempranas y que tiene que ver con cuestión genética.

Explicó que se trata de cualquier manifestación neurológica y las más comunes son alteraciones en la sensibilidad como entumecimiento, hormigueo, calor o mucho frío en todo el cuerpo o en algunas partes; además pierden la movilidad en el cuerpo, alteraciones visuales y urológicas.

"El problema es que el sistema nervioso central controla todo el cuerpo y donde ocurra alguna lesión puede dañar esa parte del cuerpo y con alguna manifestación así", dijo.

Detalló que el médico de primera línea debe identificar que sea neurológica y hacer lo correcto, que es referirlo al especialista para que sea el único que le pida estudios y diagnosticar.

"Yo a los 12 años tuve entumecimiento en el abdomen, se me quitó, pero a los 18 años me pasó lo mismo, se me pasó y fue desapercibido, comencé con un hormigueo en los pies como cuando se te queda dormida la pierna porque te quedaste sobre él, al día siguiente eran las dos piernas, en tres días las manos y me fue avanzando y para el cuarto día falta de coordinación en las manos, sentía rigidez abdominal, fue cuando me hospitalizaron y se detuvo pero me dejó secuelas por cuatro meses, pero muchos pacientes, otros pierden la vista temporalmente", expresó.

HASTA 30 MIL AL MES POR TRATAMIENTO

El presidente de Vida Nueva, Una Luz en la Esclerosis Múltiple, argumentó que no hay forma de detener o curar la enfermedad, solamente llevar tratamientos.

Por ejemplo un paciente que no lleva el tratamiento puede sufrir por año tres o cuatro recaídas, pero una persona que sí sigue el medicamento solamente una o dos, o hasta ninguna en un año.

"Detienen el progreso o alentan el progreso de la enfermedad; los medicamentos de primera línea se llaman modificadores de la naturaleza de la enfermedad, detienen un tanto el progreso", recalcó.

Los tratamientos para la enfermedad son caros tanto orales o inyectables, que tienen costo de al menos 30 mil pesos mensuales: los que tienen seguridad social llevan el tratamiento gratuito.

Soto Lozano recalcó que cuentan con un grupo de apoyo por lo que invitan para que entre todos puedan encontrar aliento y ayuda, por lo que pueden marcar al 8998 73 7583 o contactar en redes sociales.

¿Qué es?

>Es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro y a la médula espinal.

Se daña la mielina, sustancia que recubre las fibras nerviosas y se interrumpe la habilidad de los nervios para conducir las órdenes del cerebro.

Síntomas clásicos

>Cansancio

>Adormecimiento del cuerpo

>Debilidad en las extremidades

>Paralisis parcial

>Rigidez

>Temblor involuntario

>Alteraciones en la vista