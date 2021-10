Alertan sobre más incendios

Y es que explicó que cuando se adquieren aparatos celulares que no son originales incrementan el riesgo de siniestros, además de que los equipos trabajan de manera constante lo que provoca que se sobrecalienten.

"Es muy común que no utilicemos los aditamentos adecuados para cada uno de los celulares. A la mejor, muchas veces andamos comprando clones, no están dentro de las especificaciones del celular y en ocasiones sobrecargamos el celular, lo tenemos cargando todo el día, el celular está cargado y la ciudadanía sigue trabajando con el celular eso hace que se sobrecargue la pila, se reviente la pila y empiece a quemar lo que está alrededor de él", detalló.

Guzmán Curiel agregó que no existe una estadística de cuántos incendios se habrán registrado en la ciudad por la sobrecarga de celulares, pero expresó los accidentes por está causa se han vuelto constantes.

"Mucha más gente tienen el conato hace el corto, lo empiezan a apagar ellos y no lo informan son casos muy aislados, pero repetitivos sí. No estamos enterados nosotros para llevar una encuesta de cuántos...es importante que mantengan medidas de seguridad", enfatizó.

El Subteniente de Bomberos exhortó a la ciudadanía a vigilar la carga de los celulares, "muchas de las baterías están hechas de litio que origina mayor rapidez al provocarse incendios, por eso que no se cargue y se utilice a la vez; no dormir con el equipo de telefonía celular conectado a lado de la cama ya que la pila puede reventarse y provocar lesiones en la cara o el cuerpo y no ponerlos encima de microondas, muebles o estufas".