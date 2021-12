Alertan sobre fraudes con apoyos a migrantes en redes sociales

Y es que en algunos casos publican supuestas cuentas bancarias a donde piden hacer depósitos para los extranjeros que llegaron hace meses a la zona, sin embargo hacen ver que los extranjeros no pueden acceder a ese servicio.

Tal es el caso de Lusala Ntedika Bene, la congoleña que labora en un comedor del mercado municipal por la que piden que si quieren ayudarla lo hagan de manera directa.

"Se ha pedido que quién quiera apoyarla con ropa, calzado o de otra manera puede acudir a este negocio (Fonda Yoyita), que se ubica sobre la calle Héroe de Nacozari y de esta forma entregarle de propia mano la ayuda, pues ella está todos los días en este punto, ya que en ocasiones pueden aprovecharse de la buena fe de las personas", comentó Gloria Zubieta, propietaria del negocio donde labora Bene.

"Nos hemos dado cuenta que en Facebook ya hay una petición de ayuda para Bene, quien está en Tampico como una migrante pero se dio en la red social una cuenta bancaria para solicitar recursos económicos en su nombre y ella no sabía se eso además de que ella no puede tener una cuenta bancaria porque aún no cumple la mayoría de edad", explicó.

La comerciante hizo ver a la sociedad que guste apoyar a esta chica que es preferible darle a ella de forma directa cualquier ayuda económica o en especie, esto para que no se preste a malos entendidos.

"Hay mucha gente que ayuda de corazón, gente buena en esta y otras causas, sin embargo hay que recordar que los migrantes están en una situación especial en la ciudad y no puede tener una cuenta de banco, por eso es importante que se verifique a quien se da la ayuda", enfatizó.

Por su parte, el padre Silverio Martínez Bárcenas, párroco de la Iglesia María Auxiliadora, quien realiza diversas acciones de apoyo a personas que están migrando, señaló que es importante que los migrantes que piden ayuda se acerquen a las instancias oficiales para que nadie se aproveche de ellos pidiendo dinero u otras cosas a su nombre, por qué si se tienen reportes de que se aprovechan de ellos por la situación en la que están".